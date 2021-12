José não foi olhar o que se passava no restaurante ao lado. Não correu. Talvez nem tenha percebido a ação dos bandidos, pois sentado estava e sentado ficou. Mesmo assim, ele foi assassinado.

O garagista José Souza dos Santos, 56 anos, foi abordado e levado ao restaurante Pedra da Sereia por um dos quatro homens armados, que assaltaram clientes do estabelecimento na noite de domingo, 6. O restaurante fica na Rua Pedra da Sereia, no Rio Vermelho - via transversal à Avenida Oceânica.

Sob anonimato, um morador afirmou ter visto o momento em que um assaltante deu um tiro na barriga dele. Durante a fuga, outro assaltante voltou e deu mais um tiro em José. Desta vez, na nuca. Todos estavam fortemente armados.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, quatro homens armados invadiram o restaurante e levaram os pertences de todos os clientes. Os bandidos saíram do estabelecimento atirando e, nesse momento, atiraram em José.

A delegada Jussara de Souza, titular da 7ª DT (Rio Vermelho), não atendeu as ligações da reportagem.

Ação rápida

A ação dos bandidos, incluindo o assassinato de José, durou pouco mais de 5 minutos. O vídeo da câmera de segurança (veja abaixo) mostra os bandidos chegando em um Volkswagen Voyage preto às 22h50. José é rendido e levado por um suspeito armado com uma pistola às 22h53 e, 2 minutos depois, o Voyage aparece saindo do local.

"Fui tocar no Rio Vermelho e durante a tocada, homens fortemente armados entraram no restaurante e assaltaram a todos que ali estavam", escreveu a cantora Marília Oliveira, no Facebook. Segundo ela, José foi baleado dentro do restaurante.

Veja momento da abordagem aos 3min 20 seg do vídeo:

Euzeni Daltro Vigilante é morto durante assalto a restaurante

Deixou três filhos

José era garagista do Condomínio Edifício Pedra da Sereia, na Avenida Oceânica, cuja entrada da garagem fica na Rua Pedra da Sereia. Em maio, ele faria 11 anos neste emprego. "Está todo mundo indignado. Uma morte trágica desse jeito. Ainda mais com uma pessoa tão boa quanto ele", disse um funcionário.

José era evangélico e residia no Alto de Ondina, com mulher e três filhos, com idades entre 16 anos e 29 anos. Atualmente ele sustentava a família sozinho, segundo um cunhado. "Um abalo total para a família. Ele saiu para trabalhar e aconteceu uma coisa dessa. Mataram por nada. Agora fica o vazio, né?", disse o cunhado.

