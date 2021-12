Vigilante é encontrado morto dentro de agência da Caixa

Um vigilante de uma agência da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto com um tiro na cabeça no final da manhã desta segunda-feira, 26, no edifício Salvador Prime, na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Milita (35ª CIPM/Iguatemi) foram acionados, por volta das 11h10, pelos funcionários do empreendimento após eles terem escultado um disparo.

Segundo o órgão, a polícia suspeita de suicídio ou que o vigilante tenha dado um disparo acidental. A vítima não teve seu nome revelado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por conta da situação, a agência está fechada para o atendimento ao público.

