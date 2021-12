Vigilante é baleado em escola estadual de Periperi

Durante tentativa de assalto, no início da noite desta sexta-feira, 9, o vigilante Josenilton Silva Souza, 44 anos, foi baleado dentro do Colégio Estadual Praia Grande, em Periperi. Atingido no joelho direito, o segurança está internado no Hospital do Subúrbio e seu estado de saúde não é considerado grave.

O vigilante havia acabado de chegar para o plantão e havia ido até a cantina do colégio. Um ladrão chegou e anunciou o assalto através de uma grade dentro da escola, segundo professores.

As aulas ainda não haviam começado e professores e alunos lotavam a cantina. O ladrão pediu para que todos passassem os celulares e houve pânico. Pela grade, o bandido disparou pelo menos uma vez, atingindo o vigilante.

A Ronda Escolar esteve no local, mas o suspeito já havia fugido. A 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (Periperi), que atua na região, não quis passar detalhes do fato. Já a 5ª Delegacia informou que nenhuma ocorrência foi registrada lá.

Professores do colégio ameaçam com uma paralisação para pedir segurança no local. A Secretaria da Educação informou que o ladrão atirou pelo lado de fora do colégio e, por isso, a escola não pôde identificar o bandido.

Violência em escolas

No dia 31 de julho, o aluno Leonardo Souza Oliveira foi morto a facadas na Escola Estadual Doutor Ailton Pinto de Andrade, no Lobato. Recebeu três facadas: duas na cabeça e uma no tórax e morreu na quadra de esportes.

Dois adolescentes suspeitos do assassinato confessaram o crime.

