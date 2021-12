Vigilante de supermercado é baleado em troca de tiros com bandidos na San Martin

Um vigilante de uma loja do GBarbosa, na avenida San Martin, foi baleado na noite desta terça-feira, 28, durante uma troca de tiros com dois suspeitos. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima e mais outro segurança frustraram a ação dos homens que tentaram invadir o estabelecimento.

No meio do tiroteio, um dos seguranças foi atingido nas costas. Ele foi socorrido por moradores da localidade para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dele. De acordo com a Stelecom, quando os policiais militares chegaram no local, os suspeitos já tinham fugido.

