Vigilante de depósito da Receita Federal é morto durante assalto

Um vigilante de um depósito da Receita Federal foi assassinado por bandidos na noite desta quarta-feira, 12, durante um assalto no local. A vítima foi identificada como José Andrade vigilante da Guardesecure, de 51 anos. No espaço, é guardado objetos apreendidos pela Receita. O estabelecimento fica na avenida Oscar Pontes, em Água de Meninos, em frente à sede da Polícia Federal.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar, o corpo do vigilante estava no estacionamento do depósito. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo.

O secretário de comunicação do Sindvigilantes da Bahia, Jefferson Fernandes, informou ao Portal A TARDE que os bandidos responsáveis pela morte do vigilante tiveram acesso ao depósito através de um buraco na parede do fundo.

Segundo ele, o buraco tem cerca de quatro meses e nenhuma providência havia sido tomada.

"Os próprios vigilantes que trabalham no galpão entraram em contato com o setor responsável para informar sobre a existência do buraco e nada ainda foi resolvido", declarou o secretário.

Fernandes disse que o vigilante assassinado estava sozinho e em horário de trabalho, quando foi surpreendido pelos criminosos durante o assalto. Ele chegou a trocar tiros com os bandidos, mas acabou sendo atingido.

Um dos suspeitos também foi atingido e está custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE).

