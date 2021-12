Vigilante da Ufba que baleou estudante é preso

O vigilante da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Reinaldo Conceição, suspeito de atirar e ferir o estudante Daniel Sodré Vinícius Balthazar da Silveira na última quinta-feira, foi detido às 15h30 desta segunda-feira, 15, ao apresentar-se à Polícia Federal.

De acordo com o delegado Tiago Sena, Conceição dará depoimento nesta terça-feira, 16, e caberá ao juiz julgar se ele continua preso ou se pode aguardar o julgamento em liberdade.

"O inquérito foi instaurado desde o dia do fato (última quinta-feira), e a polícia tem dez dias a partir de hoje para concluir o processo", explicou. Segundo o delegado, o pedido da prisão preventiva foi feito no mesmo dia do episódio.

Segundo a Ufba, Conceição teria atirado contra o estudante ao flagrá-lo pichando um muro no campus da Escola Politécnica, na Federação. A instituição frisou que os seguranças são orientados a usar armas apenas em situações críticas de defesa.

Recuperação

Encaminhado para o Hospital do Subúrbio com uma fratura no ombro direito, Daniel recebeu alta na manhã do domingo. Segundo a assessoria do hospital, ele foi para casa antes do meio-dia.

O hospital, no entanto, não quis revelar o estado de saúde do estudante de 28 anos. Foi cogitada a possibilidade de uma cirurgia no local do ferimento, mas isso não foi confirmado.

