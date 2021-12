Vigilância volta ao TRT, mas ainda não há previsão de laudo

Cerca de 30 pessoas passaram mal nesta terça-feira, 10, no prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, no Comércio. Diante dos novos casos, a presidência do TRT cobra da Vigilância Sanitária (Visa) de Salvador o laudo técnico final sobre a situação do local, onde pelo menos 200 servidores sofreram mal estar após o local passar por dedetização, no sábado, 28 de fevereiro.

A Vigilância esteve novamente no prédio nesta terça para coletar dados dos atendimentos aos servidores, mas não deu previsão de quando emitirá o laudo conclusivo. As restrições impostas para a reabertura do prédio na segunda-feira, 9, continuam valendo até a Vigilância descobrir o que aconteceu.

Membros do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe-Ba) estiveram reunidos na porta de entrada do prédio, na manhã desta terça, alertando os servidores que chegavam para o expediente sobre possíveis riscos.

Desde a semana passada, quando o prédio ficou fechado, quase três mil sessões foram canceladas.

De acordo com o TRT, uma equipe do tribunal realizou, no último fim de semana, a lavagem das entradas dos dutos de ar condicionado, a troca dos filtros nas saídas de ar e a limpeza completa do prédio. O Tribunal também está abrindo processo para contratação, em regime de urgência, de empresa para fazer a limpeza robotizada dos dutos e a análise da qualidade do ar.

O atendimento no TRT foi parcialmente suspenso na segunda-feira, 2, e terça-feira, 3, após cerca de 40 pessoas passarem mal em decorrência da dedetização realizada no sábado, 28. Já na quarta-feira, 4, o serviço foi suspenso totalmente. Na segunda, 9, o atendimento voltou ao normal, mas com algumas restrições da Visa. Mas, mesmo assim, cerca de 130 novos casos foram registrados.

