Vigilância manda retirar lote de achocolatado em Salvador

A Vigilância Sanitária de Salvador divulgou comunicado nesta terça-feira, 30, que orientou os supermercados, mercearias e outros estabelecimentos do comércio varejista de alimentos da capital baiana a retirarem imediatamente dos pontos de venda o "lote 21:18" da bebida láctea sabor chocolate da marca Itambezinho.

A medida segue a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), determinada após a morte de uma criança em Cuiabá (MT) uma hora depois da ingestão do produto, na última quinta, 25.

"Os fiscais da Vigilância já estão intensificando as ações rotineiras de inspeções para impedir que esse lote continue sendo vendido à população. Os estabelecimentos que forem identificados comercializando o achocolatado terão o produto prontamente apreendido e sofrerão as sanções legais conforme legislações vigentes", alertou Karina Queiroz, subcoordenadora da Vigilância Sanitária de Salvador, em nota.

A Itambé informou em nota ao Estadão Conteúdo que já realizou análises laboratoriais internas do lote de produção mencionado na notificação, não identificando qualquer problema em sua composição. Outras análises estão sendo feitas em laboratórios externos e no Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com a empresa, não houve qualquer notificação de outros casos similares relativos ao achocolatado. A nota termina dizendo que o produto "está no mercado há mais de uma década, e nunca apresentou qualquer problema correlato. A empresa reitera seu compromisso com a qualidade de seus produtos e continua trabalhando com os órgãos oficiais para que os fatos sejam esclarecidos o mais rapidamente possível."

