Vigilância interdita restaurante universitário da Ufba

A Vigilância Sanitária interditou nesta sexta-feira, 10, o Restaurante Universitário da Ufba, em Ondina. De acordo com o órgão a interdição aconteceu devido a problemas estruturais, inoperância das câmeras de refrigeração, inexistência de boas práticas no serviço e acondicionamento irregular dos alimentos.

Em nota, a vigilância informou que o local foi vistoriado após denúncias de que cerca de 87 estudantes passaram mal, sentido dores abdominais, vômito e diarreia, depois de terem feito refeição no local, na quinta, 9.

Ainda segundo o órgão, amostras foram recolhidas e encaminhadas para o laboratório da Faculdade de Farmácia da Ufba, onde passarão por análise. Enquanto isso, o restaurante fica interditado.

De acordo com Karina Queiroz, coordenadora da Vigilância Sanitária, o restaurante ficará interditado até que sejam corrigidas as irregularidades que comprometem as boas práticas de manipulação dos alimentos e, consequentemente, colocam em risco à saúde da população.

O restaurante já chegou a ser interditado por irregularidades no funcionamento em janeiro do ano passado, quando cerca de 80 alunos passaram mal após comer no local.

