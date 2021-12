Vigilância apreende mais de 170 kg de camarão na Ceasinha

Mais de 170 quilos de camarão foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), na Ceasinha do Rio Vermelho, nesta quarta-feira, 16.

A ação foi realizada pela Delegacia do Consumidor em conjunto com a Visa, após alguns clientes denunciarem estabelecimentos que estavam comercializando camarão sem identificação. Cinco estabelecimentos foram notificados.

A chefe do setor de alimentos da Visa, Kátia Resak, falou sobre o quanto é importante a rotulagem do produto, para alertar a procedência."O consumo de camarão seco de origem desconhecida representa um grande risco para saúde do consumidor, já que no processo de defumação alguns produtores clandestinos utilizam substâncias químicas que podem causar sérios danos", disse.

Na ação, fiscais notificaram alguns pet shops instalados na Ceasinha, que mantinham cães e gatos expostos em vitrines - prática proibida pela legislação sanitária vigente. Os animais foram retirados do local e devolvidos aos canis de origem sob a responsabilidade de cada proprietário.

O cidadão pode realizar denúncias à Vigilância Sanitária através do Disque Saúde 160, motivando as fiscalizações por parte do poder público.

