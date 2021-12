Vigilância apreende 800 Kg de alimentos no camarote Brahma

A Vigilância Sanitária apreendeu cerce de 800 kg de alimentos no camarote Brahma. A ação aconteceu na quarta-feria de cinzas, 18, após o afastamento do risco de desabamento do local, que teve a estrutura prejudicada pela chuva e ventos no domingo, 15.

Os técnicos avaliaram as condições dos produtos armazenados e inutilizaram quase 800 quilos de peças deterioradas como queijo, presunto, camarão, siri, bolinhos diversos, pastéis e massas de acarajé, dentre outros perecíveis.

Balanço

Em seis dias de atuação, a Vigilância Sanitária realizou cerca de 2.900 inspeções, 132 fiscalizações, cinco interdições, nove apreensões e emitiu 245 notificações nos estabelecimentos ligados aos circuitos Dodô e Osmar. Os técnicos sanitaristas promoveram ações direcionadas para ambulantes, estruturas provisórias (camarotes e balcões de alimentação) e comércios de alimentos.

