Vidro quebrado de base recém instalada do Cristo da Barra será substituído

Um dos vidros que compõem a base do Cristo da Barra, que está quebrado, será substituído nesta terça-feira, 17. O material faz parte da obra de revitalização do Morro do Cristo, que tem previsão de ser finalizada em maio deste ano, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Apesar de ainda não estar pronta, o projeto causa polêmica, por conta da mudança da estrutura da base do Cristo. Um internauta comparou a aparência do material de vidro, que foi recentemente instalado, a um fusível.

A Associação de Moradores da Barra (Amabarra) também criticou a substituição do pedestal da escultura, que foi feita pelo artista italiano Pasquale de Chirico. Inicialmente, o "Monumento a Jesus - o Salvador", como o Cristo foi batizado, foi instalado em um morro, em seguida, foi transferido para uma estrutura de mármore instalada no Morro do Cristo.

De acordo com o governo municipal, a troca do material de pedra para um de vidro tem a intenção de dar a sensação de que o Cristo está flutuando.

Além da base, a requalificação da região também inclui recuperação no entorno, plantio de novo gramado, construção de rampas de acesso e escadarias. Toda a obra foi orçada em R$ 941.378,51.

