Vídeo traz ameaças contra padrinho de criança morta

O cabeleireiro Rafael Pinheiro de Jesus, 28 anos, aparece em um vídeo sendo ameaçado de morte por um homem não identificado. O vídeo foi divulgado no aplicativo WhatsApp na tarde desta sexta-feira, 21. Rafael foi preso em flagrante, na quarta-feira, 19, após confessar ter enterrado o corpo do menino Marcos Vinícius, de 2 anos.

O vídeo começa como uma entrevista. Um dos homens pergunta por que Rafael matou o menino, por que enterrou o corpo e não procurou a polícia. O cabeleireiro diz não ter matado a criança e agido por medo. Mas, logo em seguida, o homem o condena.

"Você é um monstro. Você não vai ficar vivo, não. O que você fez com essa criança, a população, os 'home', a lei, ninguém vai lhe perdoar, não", afirma um homem.

O mesmo homem volta a dizer que Rafael não ficará vivo por muito tempo. Ele tenta se defender e diz que o laudo vai provar sua inocência, mas é interrompido. "Que p... de laudo, rapaz. Você merece ser morto é de faca", brada.

Outro "entrevistador" afirma: "Tudo bem. Que até se acredite que você está falando a verdade". Mas também é interrompido pelo colega: "Que verdade? Isso é um miserável". O colega ainda afirma: "Seu filho da p... No outro tempo, tinha que levar ele pro mato e brocar ele de faca".

A assessoria de comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que o órgão teve conhecimento do vídeo e defendeu que o mesmo não foi gravado em nenhum presídio do estado.

Supostas imagens de Rafael morto, no presídio, circularam em redes sociais na tarde esta sexta. A assessoria da Seap afirmou tratar-se "de boato". A Seap informou que Rafael está no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e não sofreu nenhum tipo de ameaça nem violência na unidade.

A secretaria divulgou que Rafael está bem e passou por exames médico e psicológico. No COP ficam presos com perfis especiais cujos delitos representem risco à vida ou integridade física.

Mãe do garoto

A reportagem falou com Fabiana Pereira de Carvalho, 18, mãe de Marcos Vinícius, sobre as declarações dadas pela mãe dela, Manuela Pereira Carvalho, 43, na quinta, 20, que afirmou que Fabiana saberia que o menino estava morto.

Por telefone, Fabiana afirmou desconhecer a entrevista da mãe. "Minha mãe nunca participou da minha vida. Ela não sabe de nada. E não tem direito de falar nada", afirmou a jovem.

