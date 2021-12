Vídeo: PMs se desentendem com funcionário de hospital e o acusam de desacato

Um funcionário do Hospital São Rafael foi acusado de desacato por policiais da Rondesp Central, que buscavam atendimento para um policial militar que foi baleado durante um confronto com criminosos em São Marcos, na capital baiana. O desentendimento foi filmado por pacientes que estavam na recepção da unidade de saúde.

No vídeo, é possível perceber que cinco policiais ficaram nervosos após o recepcionista solicitar a documentação do PM ferido. "O cara chega baleado e você fica pedindo identificação. Vai colocar policial como ignorado? Você é maluco? Cobrando plano, não sabe que polícia tem plano. Você é maluco, rapaz", fala um dos PMs em voz alta.

O funcionário, que também é chamado de "palhaço", tenta se defender. "Ele que veio de lá me agredindo", disse apontando para um dos PMs. O fato foi contestado pelo grupo, conforme é possível ver no vídeo.

Uma paciente se identifica como advogada e tenta interferir na situação, mas foi repelida pelos PMs. "Se você é advogada, eu sou policial militar", disse um dos PMs. Outro explicou: "ele desacatou um policial, chamou de folgado".

A discussão foi acompanhada por funcionários e pacientes. Nas filmagens, é possível ver que algumas pessoas ficaram nervosas e uma mulher chega a receber atendimento médico na recepção.

Após o bate-boca, o funcionário é retirado do local pelos PMs, que alegam que vão prendê-lo por desacato. Contudo, de acordo com assessoria do hospital, a situação foi resolvida em seguida e o recepcionista não chegou a ser levado para delegacia.

A PM informou que o policial desistiu de prender o funcionário, porque "ele se retratou com o militar". De acordo com a coorporação, o "vídeo foi encaminhado para a Corregedoria da PM para ser submetido à análise".

