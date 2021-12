Durante os protestos ocorridos em Salvador nesta quinta-feira, 20, um policial da Companhia Independente de Polícia Especializada (Cipe/Cerrado) pede reforços por telefone para "quebrar o pau" e "descer a madeira" nos manifestantes.

A cena aconteceu na Avenida Sete de Setembro e foi registrada por um cinegrafista amador, que publicou o vídeo no Youtube. No local, também estavam integrantes do Batalhão de Polícia de Choque.

Durante a ação, o policial conversa com um comandante e solicita a presença de uma viatura e de outros policiais para conterem os manifestantes no Centro da cidade.

"Comando, olhe só: viatura aqui, com polícia, para quebrar o pau. O jeito é esse. Para descer a madeira", afirma o policial.

Como justificativa para o pedido, o protagonista do vídeo explicou que havia "focos se formando outra vez, inclusive na retaguarda".

Confira o vídeo:

Da Redação Vídeo: PM pede reforço para "quebrar o pau" em manifestantes

