Circula pela internet um vídeo com dois suspeitos, fugindo por um terreno baldio, de terem atropelado três pessoas nesta quarta-feira, 6, no Jardim de Alah, em Salvador. Nas imagens, feitas por um morador da região, é possível ver dois suspeitos fugindo a pé.

Da Redação Vídeo mostra suspeitos fugindo após atropelamento na orla

Até as 16h ninguém havia sido preso. Antônio de Carvalho Salomão, 51 anos, e Jairo Alves Fernandes, 39, morreram devido a colisão. Maria Emília do Nascimento Campos, 34, que também foi atingida pelo carro e sofreu fraturas segue internada no Hospital da Bahia.

O caso

Um motorista perdeu o controle do carro durante fuga, após realizar assalto em churrascaria, e atropelou três pessoas em um ponto de ônibus do Jardim de Alah na quarta. Os suspeitos conseguiram fugir correndo por um terreno baldio.

O veículo subiu na calçada e atropelou dois homens, que não resistiram e morreram no local, além de uma mulher, que ficou gravemente ferida e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e em seguida foi levada de helicóptero para o Hospital da Bahia.

adblock ativo