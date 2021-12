Vídeo mostra suspeitos de matar engenheiro de som; assista

A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos de matar o engenheiro de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, no dia 4 de outubro. O trio aparece em filmagem da câmera de segurança de um prédio, na região da Vila Laura, no dia anterior ao crime. Eles estavam em um carro.

Os três foram reconhecidos por vítimas do bairro do Saboeiro, mesmo local onde o engenheiro foi baleado. Nas imagens, eles se praparavam para roubar um veículo, enquanto a possível vítima estacionava o carro. Dois homens caminham em direção a ela, que saiu do local ao perceber a ação.

Um deles traja boné amarelo, camisa cinza e bermuda verde. O segundo está com uma camisa amarela, bermuda listrada e boné preto. O que permaneceu no veículo está com camisa vermelha.

O caso

José Fernando foi vítima foi baleado no rosto durante o assalto. Ele estava em um ponto de ônibus no final de linha do bairro do Saboeiro, na rua Silveira Martins, quando foi anunciado o assalto. Fernando teria reagido e um deles efetuou o disparo.

Ele chegou a ser socorrido por um amigo, que o levou para o Hospital Roberto Santos, mas morreu um dia depois.

