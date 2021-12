Circula, na internet, um vídeo mostrando a suposta agressão de uma mulher contra um cachorro, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. As imagens mostram a mulher aparentemente batendo no animal com um cabo de vassoura na rua São Luiz. O cão não é visto na gravação, mas é possível ouvir seus urros de dor. O vídeo é intitulado no Youtube como "A bruxa dos cachorros".

As agressões aconteceram na última sexta-feira (6) e foram denunciadas à polícia no domingo (8) pela advogada Ana Rita Tavares, da Ong Terra Verde Viva, de acordo com ocorrência registrada na 10ª Delegacia. Policiais militares (PMs) foram averiguar a denúncia no domingo, mas não há informações sobre o resultado da diligência.

Nas imagens, a mulher grita com o animal por diversas vezes e bate nele com a vassoura. Ela manda o animal sair da frente e ameaça matá-lo. "Vou dar uma paulada no meio da sua testa para você se estrebuchar" e "Você vai ficar com fome o dia todo e você vai lembrar porque não comeu. Você vai refletir", diz a mulher no vídeo.

O delegado plantonista Nelson Almeida, que vai investigar o caso, não foi encontrado na delegacia esta manhã. A advogada Ana Rita Tavares também não foi localizada para comentar a denúncia.

O caso é semelhante ao ocorrido com a enfermeira goiana Camila Corrêa, flagrada no ano passado agredindo seu cachorro até a morte.

Confira o vídeo da agressão em Pau da Lima:

Da Redação Vídeo mostra suposta agressão a cachorro em Pau da Lima

Veja imagens da agressão em Goiânia:

