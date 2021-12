Vídeo mostra passageiros se jogando de ônibus durante assalto em Salvador

O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) divulgou um vídeo que mostra passageiros se jogando de um ônibus durante um assalto a ônibus nas imediações do Shopping da Bahia, na avenida ACM, em Salvador. A situação foi na noite desta quinta-feira, 6.

Na mesma filmagem, é possível ver uma mulher que participou junto com outros dois homens do roubo ao coletivo e que resultou na morte da passageira Luzenilda Santos Avelino Barbosa, 24 anos. A suspeita, que tem passagens na polícia pelo mesmo crime, já foi identificada.

Segundo o delegado José Nélis, coordenador do Gerrc, a análise das imagens das câmeras do ônibus foi iniciada e 15 vítimas já foram ouvidas sobre o caso até o momento.

No vídeo, dois homens e uma mulher entram no ônibus fingindo ser vendedores ambulantes e roubam os passageiros. Alguns passageiros pularam do ônibus em movimento pela janela. Uma morreu e outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

Uma das vítimas, Ivanete Profeta Sousa, 33 anos, foi levada por uma ambulância particular ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ela disse que se jogou do veículo em movimento. A mulher teve ferimentos no ombro esquerdo e na cabeça

>> Na filmagem de 8:56, é possível ver os suspeitos entrando no ônibus aos 4:50 do vídeo; aos 5:43, dois passageiros pulam. Em seguida, aos 5:49, mais passageiros se lançam, assim como os assaltantes.

Aumento das ocorrências

De acordo com dados da Secretaria de Seguraça Pública da Bahia (SSP-BA), o número de roubos a ônibus sofreu um aumento de 8% de janeiro a setembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, foram registrados 2.160 casos, contra 1.988 em 2016.

Sepultamento

O enterro de Luzenilda está previsto para ocorrer às 10h deste sábado, 7, no Cemitério do Campo Santo.

