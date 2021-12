Uma mulher foi agredida por um funcionário do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), do Shopping Iguatemi. O fato foi filmado por testemunhas e divulgado na internet. As imagens mostram a mulher discutindo com o servidor, quando ele imobiliza a vítima, coloca ela sentada e em seguida agride a mulher.

Um segurança chegou a intervir e afastar o funcionário, mas ele continuou segurando a mulher, que tentava se soltar. Testemunhas se revoltam e criticam o funcionário. O motivo da discussão é desconhecido.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Administração do Estado (Saeb), responsável pelo SAC, mas o órgão ainda não se pronunciou sobre o fato.

Da Redação Vídeo mostra mulher sendo agredida por funcionário do SAC

