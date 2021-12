Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher tem o carro roubado quando chegava em um estacionamento.

Informações preliminares indicavam que o roubo teria ocorrido no estacionamento do Shopping Bela Vista, em Salvador, porém a assessoria de comunicação do centro comercial nega que o fato tenha acontecido no local. O estabelecimento alega que checou com a segurança interna, que informou não existir registro de nenhum roubo.



No vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a condutora do veículo chega no estacionamento e é abordada por quatro homens que a tiram à força do carro e levam o veículo.

Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo mostra momento em que mulher tem carro roubado

