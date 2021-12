Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a estudante de medicina Mariana Teles Oliveira, 22 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite do último sábado, 29.

No vídeo é possível notar um homem caminhando pelo local e também alguns clarões que sugerem ser provocados por disparos de tiros de arma de fogo. Depois, o homem aparece correndo. As imagens devem ser usadas nas investigações para tentar localizar o suspeito pelo crime.

O caso

Mariana, que mora na Federação, estava indo visitar o namorado Jaime Vieira, que mora no Costa Azul. Quando a jovem estacionou o carro, na rua Coronel Durval Mattos, foi abordada por um assaltante, que efetuou os disparos na estudante. A polícia investiga se a vítima teria reagido a ação do bandido.

Após ser baleada, Mariana ainda andou por alguns metros e caiu na porta do edifício onde mora o namorado. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), mas a jovem não resistiu aos ferimentos.

Da Redação Vídeo mostra momento em que estudante é morta no Costa Azul

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, após o crime, o bandido roubou um carro que estava estacionado no local e fugiu. Ainda segunda a polícia, o veículo roubado já foi identificado e o proprietário irá depor para descrever o suspeito.

Na manhã desta segunda, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime, informou que estava a esperar testemunhas e familiares para depoimento. Até as 10h, nenhum suspeito havia sido preso.

O corpo da jovem foi cremado neste domingo, 30, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

