Disparos realizados na madrugada deste domingo, 5, na porta de uma boate na rua João Gomes, próximo ao Largo de Sant’Ana, no Rio Vermelho, resultou a morte de um homem. Outros dois ficaram feridos. A violência também gerou pânico e correria, como pode ser visto em um vídeo que mostra frequentadores correndo para dentro de bares da região.

Um funcionário de um estabelecimento próximo ao local onde ocorreram os tiros disse que o crime foi praticado por dois homens. “Era por volta das 3h30. O bar já estava se preparando para fechar quando ouvimos cerca de uns 10 disparos. Minutos depois dois homens passaram correndo, um deles com uma pistola na mão”, disse o rapaz, sob anonimato.

O homem que morreu foi Ednei Moreira, 30 anos. Ele foi atingido no peito e socorrido por amigos, mas não resistiu aos ferimentos ainda a caminho do Hospital Geral do Estado (HGE), onde o ambulante Rui Moreira Bispo, 62 anos, baleado na perna, recebeu atendimento e foi liberado.

Já José Raimundo de Jesus, 29 anos, atingido nas costas e nos pés, não teve o estado de saúde divulgado pelo mesmo hospital. Ambos foram socorridos por policiais da 12º CIPM.

Um garçom que trabalha em um bar na região disse que a discussão seria por causa de uma mulher: “Depois do tiroteio eu vi o pessoal falando que a confusão tinha começado após um mexer com a mulher do outro”.

Raul Aguilar e redação Vídeo mostra momento de pânico após tiroteio no Rio Vermelho

Segundo crime em 5 dias

Em menos de uma semana, este é o segundo crime violento que ocorre durante a madrugada no Largo de Sant'Ana, no Rio Vermelho. No último dia 1º, Josuel de Jesus Carvalho, 24 anos, pulou da janela de um hotel após ser baleado no estabelecimento. Ele morreu após ser socorrido para o HGE.

O autor do crime, Alisson Pereira de Jesus, também de 24 anos, foi preso por uma viatura da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo