A tentativa de ocupação da sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), por membros do Movimento dos Sem-Terra (MST), na manhã desta terça-feira, 10, foi registrada pelo circuito interno de vídeo do prédio.

Na imagem, os integrantes do MST invadem o andar térreo do edificio armados com foices, enxadas e pedaços de pau. Um soldado da guarda tenta impedir a ação, mas não consegue conter os manifestantes.

Durante o tumulto, eles tentam subir as escadas de acesso a outros pavimentos e são impedidos por um tiro. O autor do disparo, segundo os membros do MST, foi o subsecretário Ari Pereira. Há uma foto em que Pereira aponta uma arma para os invasores.

"Disparo de advertência"

Em nota, a SSP alegou que a atitude foi "um disparo de advertência", em resposta a um grupo de manifestantes que teria tentado tomar a arma de um soldado e invadir o prédio "com foices, facões, machados, enxadas e pedaços de pau". Ainda segundo a SSP, a atitude do gestor foi uma forma de "garantir a integridade" dos servidores e fazer com que os manifestantes recuassem, uma vez que estavam prestes a subir as escadas de acesso a outros pavimentos do edifício público.

Da Redação, com informações de Franco Adailton Vídeo mostra invasão e tumulto em prédio da SSP

Segundo Luís Carlos, um dos diretores do MST na Bahia, o subsecretário teria efetuado três disparos contra manifestantes quando estes chegavam à sede da SSP. Mas só uma cápsula de bala foi encontrada. O projétil atingiu um dos vidros superiores da fachada. "Por sorte, os tiros não atingiram ninguém. Porque aqui, inclusive, há idosos, mulheres e crianças", declarou.

adblock ativo