Um vídeo que circula nas redes sociais pelo menos desde o mês de junho, mostra uma confusão entre um vendedor de carros e um suposto comprador dentro de um shopping center. Não é possível identificar com certeza de qual shopping se trata e a sua localização. Informações dão conta de que o conflito teria acontecido no Salvador Norte Shopping, mas a assessoria do centro de compras negou que o fato tenha acontecido na unidade e que o filme é "antigo".

Segundo as informações que acompanham o vídeo nos aplicativos de troca de mensagens, o vendedor teria completado todo o processo de compra do veículo, mas no final, o suposto comprador argumentou não ter dinheiro para adquirir o bem, o que teria provocado a ira do vendedor.

Confira o momento da confusão:

Da Redação Vídeo mostra confusão em shopping entre vendedor e suposto comprador de veículo; confira

adblock ativo