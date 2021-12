Vídeo mostra como ficará nova Estação da Lapa; confira

Vídeo que mostra a projeção de como ficará a nova Estação da Lapa quando for entregue em fevereiro de 2016 foi postado pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 6. Na quinta-feira, 5, foi divulgada a inauguração de cinco escadas rolantes no local.

Entre as melhorias mostradas no vídeo, estão em processo de implantação um elevador para pessoas com deficiência e uma rota de piso tátil com cerca de 2 km.

As obras da nova Estação da Lapa já estão 70% avançadas. Já foram concluídas obras de recuperação de todas as áreas comerciais, banheiros, subestação, rede elétrica, toda a parte de impermeabilização, escadas fixas, dentre outros setores.

O consórcio está fazendo investimento de mais R$13 milhões na recuperação da estação e o período de concessão é de 35 anos. Durante todo este período, as despesas de manutenção do equipamento, cerca de R$ 350 mil mensais, antes assumidas pela Prefeitura, passam a ser de responsabilidade do Nova Lapa.

Confira a projeção da Nova Lapa:

