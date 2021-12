Vídeo mostra assalto a pais na porta de colégio particular

O colégio Módulo Criarte fez uma reunião nesta quinta-feira, 13, com os pais e responsáveis dos seus alunos. Durante o encontro a escola divulgou as imagens do assalto na porta da instituição na última terça-feira, 11.

No vídeo, os dois assaltantes sobem a ladeira na rua onde fica a escola. Em seguida, descem e sobem a escadaria do colégio para abordar e roubar os pais que estavam no local.

Depois do roubo a dupla desce em direção à avenida Paulo VI. O colégio informou através de nota que irá reforçar o esquema de segurança da área.

Veja o vídeo:

Da Redação

