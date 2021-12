Vídeo mostra água suja sendo despejada em praia de Salvador

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais, nesta quinta-feira, 7, mostra uma grande quantidade de água suja sendo lançada no mar, no bairro da Barra, em Salvador.

Procurada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que 'trata-se de água de chuva saindo pelo escoamento da rede de drenagem pluvial".

Ainda segundo o órgão, a água tem essa coloração devido a sujeira das ruas e e dos resíduos de asfalto que ela carrega ao fluir para o ponto mais baixo da bacia de drenagem que é praia, mas que a Embasa não é "responsável por este equipamento, nem pela limpeza urbana".

O coordenador de monitoramento de águas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topazio, comentou que, quando ocorre fortes chuvas, aquele local, segundo ele, situado na rua Marquês de Caravelas, passa por esse acontecimento.

"Todo ano acontece isso, principalmente, no período de Carnaval. A água captada das ruas escoa para aquele ponto e leva resto de comidas, orgânicos, insetos, ratos e outros roedores".

Também no vídeo é possível perceber um caminhão estacionado e cerca de dois homens abrindo uma caixa de esgoto que fica no solo. Sobre essa situação a Embasa explicou que "um técnico está retirando os resíduos sólidos do cesto instalado no poço de visita desta rede para evitar entupimento".

Por meio de nota, as secretarias municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Manutenção (Seman) informaram que enviaram técnicos, na quarta, 6, para averiguar que tipo de material escorreu na praia do Farol da Barra pela rede pluvial da prefeitura.

Segundo o comunicado, ficou constatado que, ao contrário do divulgado nas redes sociais e de episódios anteriores, não foi detectado esgoto, mas sim sujeira "carregada" pela água da chuva.

A prefeitura esclareceu ainda que o fato não tem relação com o despejo de material de trio elétrico, que foi feito ao longo de todo o Carnaval neste e em outros pontos do circuito, sem o registro de incidentes e de forma autorizada.

