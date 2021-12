Um vídeo divulgado no YouTube mostra a psicóloga e escritora Graziela Domini, 55 anos, esposa da Mãe Stella, 92 anos, sendo expulsa do Ilê Axé Opô Afonjá à força. Na filmagem, ela aparece ao lado da sacerdotisa, quando pessoas do terreiro arrastam-na para fora do local.

A polêmica envolvendo a companheira da ialorixá começou quando filhos de santo da casa alegaram que a psicóloga estaria influenciando Mãe Stella e se apropriando de bens, o que desagrada os membros da Opô Afonjá. Por conta da confusão, a sacerdotisa teria saído do local, mudando para a cidade de Nazaré.

Em entrevista ao Jornal A TARDE, a ialorixá contou sobre os rumos do Axé Opô Afonjá após a desavença. "A casa está virando um hospício, está virando um asilo. Disse que queria e vim (para Nazaré)", afirmou.

Vídeo mostra a esposa de Mãe Stella sendo expulsa de terreiro à força

