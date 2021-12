Um carro oficial da Prefeitura de Salvador foi flagrado transportando uma mulher e uma criança que estavam no Shopping Salvador na véspera de Natal.

Um internauta flagrou a cena e divulgou um vídeo no último domingo, 24. O registrou está circulando por grupos do WhatsApp com a seguinte mensagem: "Fica a pergunta: 1. Os motoristas da prefeitura estão concorrendo com a Uber? 2. Algum funcionário da prefeitura está usando indevidamente o veículo?", relatou.

Após a repercussão do fato, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Prefeitura de Salvador divulgou nota informando que o motorista é terceirizado e foi afastado dos seus serviços porque seu "comportamento não condiz com as normas praticada pela prefeitura".

Da Redação Vídeo flagra transporte de mulher e criança em carro da prefeitura

