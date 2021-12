Vídeo flagra cadeirante sendo puxado por táxi em Salvador

Um cadeirante foi flagrado pegando carona do lado de fora de um táxi para conseguir subir uma ladeira da região do Parque de São Brás, em Salvador.

As imagens, feitas por um motorista que trafegava no local, mostram o cadeirante segurando a janela do carro, que subia a ladeira em velocidade baixa.

O vídeo registra o momento em que o veículo entra com o cadeirante em um condomínio.

Informações preliminares dão conta de que o caso ocorreu na tarde de quinta-feira, 5. Testemunhas informaram que o cadeirante costuma pegar carona dessa forma.

Da Redação

