Três pessoas foram flagradas por uma câmera de segurança de uma loja, localizada no Shopping Center Lapa, em Salvador, furtando peças de roupa do estabelecimento, que trabalha com roupas infantis. O crime aconteceu na última sexta-feira, 15.

Segundo a proprietária da loja, que não quis se identificar, foram levadas cerca de 30 a 50 peças de roupas. Ela prestou queixa, e o caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (Barris).

Confira abaixo o vídeo da ação dos criminosos:

Da Redação Vídeo flagra ação de assaltantes em loja de shopping em Salvador

