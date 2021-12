Vídeo de garoto do "Lepo Lepo" vira febre na internet. Veja!

Não tem Ivete Sangalo, Claudia Leitte, muito menos Márcio Victor. Na Travessa Assis, na Federação, quem faz sucesso mesmo é Roger Lima, de 6 anos , o garotinho que ficou famosos depois de ser filmado dançando o hit do Psirico, 'Lepo Lepo'.

Enquanto dançava em casa, Roger foi filmado pelo primo Guilherme Conceição, 20, e em poucos minutos a gravação se espalhou pelo mundo. No YouTube o vídeo já foi visto por mais de dois milhões de pessoas. Pelas redes sociais são vários compartilhamentos, mas não dá para quantificar.

Sem entender a proporção do sucesso, Roger diz, sem falsa modéstia, que está adorando cada segundo da fama. "Vou ficar bombando", diz ele, cheio de charme e com a 'experiência' de um garoto de 6 anos.

Aluno do primeiro ano da Escola Municipal Hercília Moreira, Roger garante que não é só bom nos passinhos. "Vou para escola aprender matemática e português". E já sabe o que vai ser quando crescer. "Vou ser jogador de futebol, igual a Neymar".

Sem papas na língua, o garoto avisa que sabe dançar "o que tocar", mas que tem suas preferências. "De arrocha eu não gosto muito não. Eu gosto de pagode", afirma com ar de gente grande.

E o baixinho já tem seus sonhos. "Ganhar um tablet, um X-Box e dançar com Márcio Victor. Vou fazer o Lepo Lepo junto com ele".

Ao saber da declaração de Roger, Márcio Victor se disse muito feliz com o sucesso do garoto. "São essas coisas que me fortalecem".

Só falta a grana

E mesmo com todo o reconhecimento, Roger e sua família ainda não colheram os louros da fama. O garotinho mora com a mãe, a diarista Sueide Lima, 35, em uma casa de um quarto e sala na Federação. Os dois dividem uma cama de solteiro.

O pai, Romilson Magalhães, 30, acredita que o sucesso do filho deve trazer bons resultados em breve. "Ele tem talento, o que falta é alguém olhar para ele e dar uma oportunidade. Ele é fera também jogando bola".

Assista a vídeo com o garotinho dançando o hit do Psirico:

Maíra Azevedo Vídeo de garoto do "Lepo Lepo" vira febre na internet. Veja!

