A Escola Municipal da Engomadeira, em Salvador, venceu o prêmio Curta Histórias, do Ministério da Educação, que tinha como tema "Personalidades Negras". A escola concorreu com um vídeo que contou com a participação de alunos do Ensino Fundamental orientados pela professora de Educação Física Cristiane Junqueira.

Como prêmio, os alunos ganharão smartphones, a professora um smartphone e uma câmera digital semiprofissional. Já a escola ganha uma câmera digital semiprofissional, data show, DVD e cinemateca.

A escola, única finalista da Bahia na premiação, venceu a categoria "Ensino Fundamental Anos Iniciais" por júri popular. Ao todo, são quatro categorias e dois vencedores para cada uma das categorias, sendo que uma escola foi escolhida por júri popular e outra pela comissão julgadora do prêmio.

A professora de Educação Física, Cristiane Junqueira, responsável pelo vídeo, explicou que para selecionar os cinco alunos que participaram do vídeo ela passou de sala em sala pedindo para que eles escrevessem o que queriam ser quando crescessem. Esse foi o ponto de partida também para a criação do vídeo. "Com o vídeo, quis mostrar que o sonho dessas crianças pode se tornar realidade, sim", disse.

Para Cristiane, projetos como esse são importantes para o desenvolvimento do ensino. "Fazer algo extra-sala de aula é muito interessante. Sair das quatro paredes é proporcionar aos alunos a prática daquilo que ensinamos", disse.

"É uma transformação do conhecimento, que é construído em conjunto entre alunos, professores e escola", concluiu a diretora da escola, Marília Liberato.

A cerimônia de premiação será no dia 28 de maio em Brasília. A lista completa dos vencedores pode ser conferida no site https://curtahistorias.mec.gov.br/vencedores.

Veja o vídeo da Escola Municipal da Engomadeira:

Teo Henrique Vídeo de escola municipal ganha concurso do MEC; assista

adblock ativo