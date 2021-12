Vídeo da colisão em Ondina que causou a morte dos irmãos Emanuelle Gomes Dias e Emanuel Gomes Dias, publicado no portal A TARDE e em A TARDE TV, é um dos top hits deste sábado, 12, no Youtube.

As imagens foram visualizadas, só no youtube, mais de 80 mil vezes até as 14 horas deste sábado, 12. Esse número se repete em A TARDE TV, com mais de 50 mil visualizações. O material é oriundo do trabalho do repórter-fotográfico Joa Souza, do Grupo A TARDE.

Da Redação Vídeo de A TARDE é um dos top hits do Youtube

