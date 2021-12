Imagens divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), neste sábado, 14, no canal do governo da Bahia no Youtube, mostram um folião sendo baleado no circuito do Campo Grande na sexta-feira, 13.

A polícia está procurando o autor do disparo, que atingiu João dos Santos Nascimento, 27 anos. A PM chegou ao local logo depois dos disparos, mas o suspeito já havia fugido. As imagens serão usadas para elucidar o fato.

Com a divulgação das imagens o governo baiano quer a participação dos internautas, através do Disque Denúncia, no telefone 3235-0000, para ajudar nas investigações. O homem baleado foi atingido no abdômen, mas sua condição não foi informada pelo Hospital Ernesto Simões Filho, para onde ele foi levado. Veja o vídeo:

Da Redação Vídeo da SSP mostra homem baleado na Piedade; veja

adblock ativo