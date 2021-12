Um carro modelo Onix Joy foi roubado por dois assaltantes por volta das 6h desta quarta-feira, 29, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Ao Portal A TARDE, a vítima afirmou que estava saindo para trabalhar quando dois homens armados apareceram e pediram para que ele não reagisse, andasse e não olhasse para trás.

A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos. De acordo com o homem, que pediu para não ser identificado, os bandidos pareciam procurar alguém para assaltar na rua."Foi questão de dois minutos que parei o carro e desceram dois homens aparentemente bem vestidos, de calça, e vieram na minha direção, pediram o celular e pegaram a chave do carro. Um já estava na porta do carro e o outro tomou os pertences", afirmou.

Veja a ação dos bandidos:

Da Redação Vídeo: bandidos armados roubam carro em Mussurunga

