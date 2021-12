Vidas em cárcere: Sistema prisional enfrenta desafio de cumprir a legislação

Os processos de revista íntima e de objetos são tão demorados que obrigam as visitas a chegarem com horas de antecedência, a segurança perimetral é frágil e qualquer pessoa tem acesso fácil ao entorno da unidade prisional. O número de presos excede a capacidade e o de agentes penitenciários fica aquém do ideal. Eis uma breve descrição dos principais problemas existentes no Complexo Penitenciário do Estado, no bairro da Mata Escura, em Salvador, e no Conjunto Penal de Feira de Santana, no bairro do Aviário, em Feira de Santana, na Região Metropolitana. Uma distância de aproximadamente 104 Km separa as duas unidades.

"Quando a gente chega aqui é só humilhação. Todo o processo é uma tentativa de marginalizar a visita. Meu irmão errou, tem que pagar pelo erro dele. Mas não eu que venho visitá-lo", afirma indignado o auxiliar de escritório Jackson Soares da Costa, 41 anos, que aguardava para visitar o irmão preso por feminicídio no prédio principal do Presídio Salvador, no Complexo da Mata Escura. O desabafo foi feito na manhã do último dia 6, uma quinta-feira.

População tem acesso ao entorno da unidade em Feira

Quatro dias antes, uma mulher, que preferiu não ter nome divulgado, reclamava da humilhação pela qual passava em frente à unidade prisional em Feira de Santana. "Estou aqui há quase 5h e ainda não tenho espectativa de entrar. Se for reclamar ainda corro o risco de tomarem minha carteira e ficar sem poder fazer visita. Como se não bastasse, ainda temos que lidar com a falta de critérios na hora das revistas", desabafou a mulher, enquanto aguardava para visitar o marido preso por homicídio.

A falta de equipamentos adequados para a realização das revistas íntimas e de objetos está entre as causas dos problemas gerados durante esses procedimentos, segundo Fernando Fernandes, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb). "Além disso, o elevado número de visitantes, que muitas vezes não são parentes do interno, atrelado ao excesso de materiais que as administrações permitem levar ao presos, e a escassez de servidores também favorecem essa situação", afirma Fernandes.

Art. 85

De acordo com ele, o ideal é que a revista íntima seja feita com o escâner humano e a de objetos com o escâner de bagagem. "As unidades em gestão plena (administradas apenas pelo estado) não possuem escâner humano. Mas muitas delas possuem o escâner de bagagem. O problema é que alguns estão quebrados por falta de manutenção. Aí a revista é feita de forma manual, como ocorre no Presídio Salvador", completou o vice-presidente do Sinspeb. A revista íntima é feita com auxílio de banquetas e detectores de metais.

O titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), secretário Nestor Duarte, afirmou que a secretaria está em processo de aquisição de 12 escâneres humanos. "Nós estamos adquirindo 12 body scanners. Todas as unidades de gestão plena (administradas apenas pelo Estado) terão esse equipamento", afirmou o secretário, informando ainda os equipamentos foram orçados em pouco mais de $ 2,8 milhões. (veja entrevista completa com o secretário na página ao lado)

Categoria

"A principal queixa da categoria é com relação ao baixo efetivo. Nós, aqui no Complexo Penitenciário da Mata Escura, temos em torno de 60 agentes penitenciários, quando deveríamos ter, no mínimo, 500 agentes. Isso, se for cumprir o que determina o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Então, com esse efetivo ínfimo não tem condições de atender aos presos e nem fazer a segurança nas unidades", afirmou Reivon Pimentel, presidente do Sinspeb.

Um levantamento feito pela entidade, em 2017, revelou que apenas 980 agentes penitenciários atuam na custódia de presos em todo o estado. "Isso significa um efetivo de 286 agentes por dia de plantão em todo o estado. O baixo efetivo coloca em risco não apenas o profissional, mas o preso, as visitas e toda a sociedade", enfatizou Reivon Pimentel.

Unidade da capital está com superlotação acima de 100%

Para Jackson, 41, processos de revista tenta marginalizar quem vai visitar o preso

O Complexo Penitenciário do Estado, no bairro da Mata Escura, é composto por sete unidades: Centro de Observação Penal (COP), Hospital de Custódia e Tratamento (COP), Conjunto Penal Feminino, Presídio Salvador (prédio principal e anexo), Unidade Especial Disciplinar (UED), Cadeia Pública de Salvador e Penitenciária Lemos Brito (PLB).

A PLB é a segunda maior unidade do estado em população carcerária, com um total de 1.560 internos, conforme dados divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) na última quarta-feira (12). O número representa um excedente de mais de 100% da capacidade para a qual foi projetada, uma vez que possui vagas para apenas 771. Ou seja, a unidade está com 789 presos acima de sua capacidade.

Já o Conjunto Penal de Feira de Santana é considerado a maior unidade prisional do estado. O conjunto recebe presos de 76 municípios e atualmente está com 276 internos acima de sua capacidade, que é de 1.356 presos. O total de presos na unidade é de 1.632, conforme dados da Seap.

No estado

O estado da Bahia tem 2.963 presos acima da capacidade de suas unidades prisionais. O estado tem capacidade para 12.095 vagas, entre unidades de gestão plena e cogestão, mas abriga atualmente 15.058 pessoas privadas de liberdade.

Reportagem passou pela portaria sem ser notada por vigias

Segurança nas entradas principais é feita por vigilantes

A segurança da entrada principal do Complexo Penitenciário do Estado, na Mata Escura, bem como do Conjunto Penal de Feira de Santana, é feita por vigilantes de uma empresa terceirizada. Na manhã do último dia 20 de novembro, a reportagem conseguiu entrar no Complexo Penitenciário do Estado sem ser percebida pelos quatro vigilantes que guardavam a entrada principal da unidade.

A equipe estava em um veículo que, sequer, foi revistado pelos profissionais, assim como outros veículos que entraram na unidade naquela manhã. A reportagem constatou ainda que diversas pessoas, a pé, também passavam pela portaria principal sem serem revistadas pelos vigilantes.

“Eles tinham por obrigação revistar o carro no qual vocês estavam. Não param um carro e não param ninguém. Até o carro do diretor tem que ser inspecionado, pois não se sabe se o cara está sendo feito refém. É uma questão de segurança mesmo”, afirmou Reivon Pimentel, presidente do Sinspeb.

Segundo Pimentel, a atividade exercida pelos vigilantes da empresa terceirizada, de fiscalizar a entrada e saída da unidade, é função de agente penitenciário.

“Esses seguranças são agentes de portaria. Eles estão ali para fazer a segurança do patrimônio, desenvolver as atividades de portaria, que foge das atribuições do agente penitenciário”, afirmou o major Júlio César Ferreira, superintendente de Gestão Prisional da Seap. Ele disse ainda que a orientação dada aos vigilantes é de fazer as revistas.

adblock ativo