Vidas em cárcere: "A gente obedece ao judiciário", diz secretário da Seap

Nestor Duarte está há mais de sete anos como titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) do Estado. O secretário concedeu entrevista à reportagem de A TARDE, na última quarta-feira, 12, ocasião em que falou sobre o Conjunto Penal de Feira de Santana, os agentes penitenciários, entre outras questões.

O que o senhor tem a dizer sobre a afirmação do juiz Waldir Viana de que o sistema prisional baiano é dominado pelas facções criminosas BDM, Caveira, Katiara e CP?

Olha, existem várias outras organizações criminosas na Bahia e elas atuam fora e dentro dos presídios. Isso é uma realidade. Agora, dizer que essas organizações criminosas mandam nas cadeias da Bahia, isso é falso. É absolutamente falso. Essa questão é até uma luta muito grande do Estado, que faz o domínio humano dentro das unidades prisionais. E em parceria e seguindo as determinações do Judiciário. Ou seja, a polícia prende, o Ministério Público denuncia, a Defensoria Pública defende e o Judiciário manda para a cadeia ou manda para a rua. E depois apura tudo que está acontecendo no dia a dia daquele cidadão privado de liberdade com as informações prestadas pela Secretaria, pela unidade, questionadas pelo Judiciário, em fiscalização do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, da Defensoria Pública, enfim. Todo mundo dentro da lei, da norma, fiscaliza o que acontece. E dizer que essas facções criminosas mandam? Então, se o juiz solta alguém, ele está obedecendo à organização criminosa? Não. Ele julgou pela consciência dele. Ele achou que deveria soltar. Não tem mando. Quem manda na unidade é a equipe que está lá de plantão tomando conta da unidade. E lá tem um Batalhão de Guardas do lado. E não é em desvio de função da Polícia Militar. O Batalhão de Guardas foi criado para dar apoio às unidades prisionais para qualquer eventualidade. Os servidores penitenciários saem do processo e entra, automaticamente, a polícia com o Batalhão de Guardas ou o Batalhão de Choque, a depender da gravidade da situação. Então, dizer que quem manda na unidade prisional são as facções? Não. Quem manda na unidade prisional cumprindo a lei são os servidores que estão no plantão e é o Judiciário que determina tudo que acontecerá com cada um daqueles cidadãos privados de liberdade. Então, quem manda é o Judiciário e não as organizações criminosas. Se o juiz acha isso, eu discordo dele diametralmente.

Em setembro último, o mesmo magistrado decidiu pela conversão do regime semiaberto para prisão domiciliar de 320 internos do Conjunto Penal de Feira de Santana, em função da ausência de separação dos presos por regime, bem como da falta de oferta de estudo e trabalho para todos os presos do semiaberto. Qual é a situação atual da unidade de Feira de Santana?

Nós tínhamos uma unidade em Feira de Santana que era uma verdadeira Babel, quando nós chegamos aqui. Um presídio com 356 vagas que nós requalificamos. Ampliamos com vagas novas para 1.316. Ou seja, é hoje o maior presídio da Bahia. Havia trezentas e poucas vagas para 900 presos. Hoje nós temos 1.316 vagas para 1.700 presos. Então, é uma situação muito melhor, mas ninguém vê isso. A gente é que sabe as dificuldades que nós temos aqui. Da mesma forma que deve ser difícil gerir um orçamento no Judiciário, é muito difícil a falta de orçamento também no Executivo, que é uma falta de orçamento nacional. A gente procura fazer com a equipe o melhor possível. Agora, a gente obedece ao Judiciário. Ou seja, nos cuidados dos presos, a Seap cuida dos presos, faz pena alternativa, faz a sua obrigação legal, mas todas as decisões em relações aos presos são emanadas, são vindas do Judiciário. É o juiz quem prende, é o juiz quem condena, é o juiz quem solta, é o juiz quem autoriza a evolução de regime e que faz as determinações. E a gente procura cumprir dentro das nossas dificuldades. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa com uma semana e acaba fazendo com um mês. Às vezes, a gente quer fazer com um mês e acaba fazendo com seis meses pelas dificuldades legais, burocráticas e orçamentárias que são condição de quem está no serviço público. O que eu posso dizer é que, especificamente, em Feira de Santana, hoje nós temos o maior presídio. Hoje nós temos separação dos regimes, hoje nós temos toda uma unidade requalificada, reformada, em uma condição que, a título de Brasil, é das melhores que existem.

Mas na época da decisão havia a separação dos presos por regime?

Havia uma separação que não era de 100%. Havia uma separação de 98%. Havia algumas situações em que a própria direção, no dia a dia com os agentes penitenciários e as equipes, percebia a necessidade de separar presos para evitar que ocorressem mortes. Então, você tem que juntar. Mas isso era negócio de 2%, que era mínimo. A mistura hoje, no Brasil, é de 90% dos presídios brasileiros que estão na situação de, muitas vezes, ter dois, três regimes funcionando e ficando juntos porque as facções são tamanhas que, muitas vezes, se separar, vai colher cadáveres. E esse não é o objetivo de quem está cuidando de gente.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2016, entre a Seap e o Ministério Público apontava, entre outras coisas, a falta de separação por regimes e previa consequências mesmo no caso de uma solução parcial. Porque se não foi 100%, considera-se que 98% tenha sido parcial e não o que estava previsto no acordo.

E a separação foi feita, mas não foi feita 100%. Eu me arrependo de ter assinado esse TAC porque, quando você assina um termo de compromisso, você se obriga naqueles prazos. Nós poderíamos ter solicitado um prazo maior para o cumprimento do TAC. Se você me perguntar hoje: 'Você assinaria algum TAC, Nestor?'Eu não assinaria mais. Porque você não é senhor do orçamento, você não é senhor da liberação (do orçamento). Você assina um TAC na melhor das intenções de que naquele período você vai conseguir fazer. E aí você faz 95%, 98%, mas o juiz queria 100% do TAC, 100%, às vezes, é impossível ou é muito mais difícil de se fazer. Mas veio a determinação de fazer e nós efetivamente fizemos e está feito até hoje. Hoje há uma separação dos regimes no presídio de Feira de Santana total, como foi determinado pelo juiz. Se você me perguntar se no Brasil é assim, não. Não é assim. Mas em Feira de Santana passou a ser assim.

Existe uma crítica, sobretudo por parte do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sinspeb), de que a Seap opta por contratar agente penitenciário por Reda em vez de fazer concurso público. Existe uma resistência da secretaria em realizar concurso público?

Para contextualizar. Quando o governador Jaques Wagner ganhou a eleição e fez o primeiro concurso do governo Wagner para agente penitenciário, havia 16 anos, na Bahia, sem concurso. Ou seja, a categoria estava envelhecendo. Com a nossa chegada fizemos o segundo concurso, que teve efetividade já no governo Rui Costa. Então, nós praticamente dobramos o número de agentes penitenciários, renovamos a categoria em mais da metade, fizemos a Lei de Cargos e Salários. Hoje o agente penitenciário entra em um nível e, depois de um certo tempo de trabalho, de capacitação, ele evolui para um outro nível e, com isso, ele tem uma melhoria salarial. Na verdade, nós fizemos dois concursos. Era um concurso para 80 vagas. Dos 790 classificados, nós chamamos quase 400. Ou seja, mais de quatro vezes do que estava no edital, demonstrando um compromisso da Secretaria com a requalificação e renovação da categoria de agente penitenciário estatutário de carreira. Em seguida, fizemos um novo concurso para 410 vagas e botamos para dentro 490. Quer dizer, como é que não contratamos agente penitenciário? O agente penitenciário trabalha um dia, trabalha 24h, e folga 72h. Então, não é uma coisa fácil. Você tem uma necessidade maior de agentes de 8h às 16h, que é o momento de levar, de trazer. Fora daí, em uma unidade dessa com CFTV (Circuito Fechado de Televisão), com tudo fechado, com três, quatro agentes você toma conta disso. Porque, se tiver um problema, não é o agente quem vai para o confronto. É o Batalhão de Guarda que está ao lado da unidade no aguardo. E não é em desvio de função. É em função correta da Polícia Militar de defesa social, da área de defesa social.

O senhor acredita que o aumento no efetivo de agentes penitenciários contribuiria para inibir o crescimento das organizações criminosas dentro das unidades prisionais?

Olha, se você aumentar o número de agente penitenciário, você automaticamente aumenta o custo mensal do Estado. Nós estamos no limite prudencial. Nós, nem se quisermos, podemos fazer esse tipo de concurso, pelo menos esse ano não. Pode ser que ano que vem possamos. E, uma das grandes diferenças da cogestão (convênio com empresa privada) para a gestão plena (administração do Estado) é que no caso da cogestão é um contrato de cinco anos com celetistas. Terminou o contrato, faz nova licitação. Se aquela empresa ganhar, ela bota de volta aquelas pessoas. Se outra empresa ganhar, ela vai contratar novos e aqueles daquela empresa velha serão indenizados na forma da lei, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e vai cuidar da vida. E o Estado acabou. No caso do servidor estatutário, ele continuará na folha mesmo quando ele se aposentar. Ele só sai da folha quando morrer e é por isso que está essa dificuldade toda para os estados poderem pagar. Ou se muda a legislação se permitindo formas de não chegar nesse limite ou os Estados não vão poder fazer nada porque todos estão no limite prudencial. Então você chega em um nível de impossibilidade legal de fazer contratação. Se eu não tenho como contratar, eu vou fechar o presídio? Não pode. Então você tem que cuidar das unidades com o pessoal. E, graças a Deus, o nosso pessoal, com todas as dificuldades, vêm cuidando.

Em que situação se encontra o estado da Bahia com relação à Lei de Monitoramento Eletrônico?

Nós fizemos um avanço aqui que foi montar a Central de Monitoramento Eletrônico. Então nós temos já 300 tornozeleiras funcionando e estamos no objetivo de fazer a licitação para mais 3,2 mil tornozeleiras. Nós tentamos fazer essa licitação, chegamos a soltar uma, duas vezes e acabou que tivemos problemas e depois ficamos sem orçamento. E outra coisa, no início, o preço das tornozeleiras era de R$ 900. Hoje nós estamos aqui com um preço, em contrato, de R$ 250. Era uma coisa nova, não tinha empresa no mercado, então o preço ia lá para cima. À proporção que o equipamento passou a ser mais produzido, o preço foi caindo. Se eu tivesse contratado essas tornozeleiras ao preço de R$ 900, iriam dizer hoje que eu estava pagando muito caro. Eu contratei a R$ 250, quase quatro vezes mais barato, e hoje já está a R$ 175. Mas a gente já vai renovar esse contrato baixando o preço dele. É a realidade do mercado.

