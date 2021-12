Vice vai ao Bonfim representando governador adoentado

O vice-governador e secretário do Planejamento do Estado da Bahia, João Leão, representou o governador Rui Costa nas comemorações da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 15. Com traqueobronquite e impedido por determinação médica, Costa não compareceu à festa.

"É uma das festas mais tradicionais da Bahia, que reúne gente do mundo inteiro e tem grande importância também para a cultura por concentrar elementos da fé católica e das religiões de matriz africana", disse Leão, após o culto ecumênico que aconteceu no adro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, antes do início do cortejo.

O secretário estadual de Saúde, Fábio Villas-Boas disse que o estado de saúde do governador não é grave. "Apenas vai precisar de um repouso, recomendado de três dias, para que possa voltar às atividades", informou.

