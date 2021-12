Vice-presidente da Coca-Cola é encontrada morta em hotel

A vice-presidente de marketing da Coca-Cola do Japão Shelley De Villiers, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, 16, dentro do quarto do Hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho, onde estava hospedada. Shelley chegou neste final de semana em Salvador para acompanhar a Copa do Mundo.

De acordo com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (Ondina/Rio Vermelho), ela foi encontrada deitada na cama. Há suspeitas de que a morte tenha sido natural e provocada por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas a turista já estava sem vida.



A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) acompanha o caso.

Shelley morava em Atlanta, nos Estados Unidos, mas tinha vindo do Japão, onde atuava como vice-presidente de marketing da Coca-Cola. Neste domingo, ela chegou a publicar fotos no Pelourinho no Facebook.

