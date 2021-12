Vice-prefeita eleita, Ana Paula Matos, vai assumir Secretaria de Governo de Bruno Reis

A vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), vai ser a responsável por gerir a Secretaria de Governo do prefeito eleito Bruno Reis, em 2021. Ana Paula, que já se destacou à frente da Sempre, último trabalho antes da candidatura, volta a comandar uma pasta na capital baiana, além do mandato como vice-prefeita.

Outras definições vão se configurando nesse quadro, que vai sendo montado aos poucos e deve ser definido até a próxima semana. Uma delas é a ida do ex-deputado Heber Santana, presidente do PSC-BA, para a presidência da Arsal, Agência de Regulação e Serviços Públicos do Salvador. Já Luciano Sandes, atualmente à frente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vai assumir a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

O incansável diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, acostumado com as noites de sono perdidas em 2020, ano com altos índices de chuva na capital, deve permanecer no cargo para a gestão Bruno Reis.

Igor Dominguez, que estava no posto de presidente da Fundação Paulo Jackson, passa a ser o secretário Particular de Bruno Reis. Como já dito aqui no Portal A TARDE, Renata Vidal vai ser a nova Secretaria de Comunicação da prefeitura.

A nova pasta criada por Bruno, que é a de Tecnologia e Inovação, vai ser gerida por Samuel Araújo, filho do ex-deputado e presidente estadual do PL, José Carlos Araújo. Samuel é o atual diretor-presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).

adblock ativo