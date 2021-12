Vice-governador diz que defeito no ferry foi "sabotagem"

O vice-governador, secretário estadual de Infraestrutura e governador em exercício, Otto Alencar, disse que o ferry Pinheiro, que ficou parado no mar por meia hora segunda-feira, foi "sabotado".

Para ele, a embarcação, que foi rebocada por outra, não apresentou defeito na bomba que dá comando aos lemes.

"Foi sabotagem! E não é a primeira vez. Alguém desligou o disjuntor da bomba, que não tinha problema. O barco foi revisado há 30 dias, está em perfeito estado", garantiu Otto.

Ainda de acordo com ele, a Agência de Regulação dos Serviços de Transportes da Bahia (Agerba) já abriu sindicância para identificar os responsáveis pela ação. "O que me causa estranheza é que o barco estava em perfeitas condições. Tínhamos trocado casco, motor, sistema elétrico e mecânico", disse.

Outra sabotagem, continuou Otto, teria ocorrido com o Anna Nery: "Tem gente interessada politicamente. Fizeram isso no Anna Nery, soltaram os fios, o motor queimou e não identificamos o culpado".

Transtornos

Os problemas com o sistema são recorrentes e o Ministério Público estadual (MP-BA) instaurou procedimento para apurar os transtornos causados aos usuários.

Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, o inquérito deverá ser concluído até o final deste mês e uma nova ação civil pública será proposta.

Entre os pontos estão o ajuste de problemas mecânicos das embarcações, disponibilização de rampas de acesso para deficientes físicos e implantação de bilhetagem eletrônica.

"Estamos finalizando. Os problemas no inquérito são os mesmos que estão na ação civil pública (2009). Como os problemas não foram resolvidos, vamos propor outra ação civil pública", destaca a promotora.

"Foi sabotagem! E não é a primeira", diz Otto Alencar (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

O MP-BA encaminhou à Agerba e à Internacional Marítima lista com onze recomendações para melhorar o serviço. Os pontos, segundo a promotora, são os mesmos do inquérito que está sendo elaborado.

O diretor executivo da Agerba, Eduardo Pessôa afirmou que não recebeu o documento. Mas ressaltou que a agência já tem trabalhado no sentido de realizar manutenção constante nas embarcações e, assim, oferecer segurança aos usuários.

Representação

A presidente da Associação Comercial da Ilha de Vera Cruz, Lenise Ferreira, informou que vai entrar hoje com uma representação no Ministério Público Federal contra o governo estadual, devido à situação "de sucateamento do sistema ferryboat, que é o câncer da ilha".

