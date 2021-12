Viatura pega fogo após colidir em bomba de combustível durante perseguição

Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo depois colidir em uma bomba de combustível na avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, em Salvador. O caso aconteceu na noite deste domingo, 4, em uma curva nas imediações da antiga sede do Esporte Clube Bahia.

Quatro militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 50ª Companhia Independente da PM (50ª CIPM), que estavam na viatura, ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital da Bahia. Segundo a PM, os agentes realizam exames e não correm risco de morte.

Os bombeiros também estiveram no local para combater as chamas.

Perseguição

O acidente ocorreu durante uma perseguição. De acordo com a PM, os policiais tentaram abordar um carro Punto branco na avenida São Rafael, mas os suspeitos fugiram, disparando contra a guarnição.

Logo depois, os criminosos seguiram pela avenida Paralela, sentido orla. Já na altura do Jardim de Alah, momentos antes do acidente, de acordo com a polícia, os suspeitos atiraram mais uma vez, mas contra uma base móvel na região. Ninguém foi atingido.

Após a colisão da viatura, os suspeitos fugiram. Eles ainda não foram identificados.

