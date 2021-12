Viatura do DPT capota e deixa três feridos na Bonocô

Uma viatura do Departamento Técnico de Polícia (DPT) capotou na manhã desta segunda-feira, 4, na avenida Bonocô. Três pessoas ficaram feridas no acidente e foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem as circunstâncias do acidente.

