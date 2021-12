Viatura da PRF quase cai de viaduto após colidir com carro-forte

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quase caiu de um viaduto após colidir com um carro-forte na tarde desta sexta-feira, 14, que liga a via Expressa Baía de Todos-os-Santos à ladeira do Cabula, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 15h e não há detalhes sobre as causas. A viatura da PRF chegou a subir o meio-fio e parou na grade de proteção do viaduto.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por causa acidente, o tráfego ficou lento na via Expressa Baía de Todos-os-Santos e avenida Heitor Dias, informou a Transalvador.

