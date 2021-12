Viatura da Polícia Militar capota na Avenida Paralela

Uma viatura da Polícia Militar capotou na avenida Paralela no início da tarde desta quarta-feira, 20. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente aconteceu próximo a passarela de Pituaçu, sentido centro.

Uma ambulância, que passava no momento do acidente, prestou os primeiros socorros aos PMs. Eles foram encaminhados ao Hospital.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo já foi retirado da via e o trânsito flui no local.

adblock ativo