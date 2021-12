Viatura da Polícia Civil capota em Campinas de Pirajá

Dois policiais civis ficaram feridos após a viatura em que estavam capotar na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Civil, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo subiu o meio-fio e capotou no passeio, ficando com as quatro rodas viradas para cima. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Os agentes que estavam na viatura, pertencente à Central de Flagrantes, foram socorridos e levados para o Hospital da Bahia, na Pituba, onde realizariam exames. O estado de saúde deles não foi informado.

