Viatura da PM se envolve em acidente na Av. Dorival Caymmi

Uma viatura da Polícia Militar (PM) se envolveu em um acidente na Avenida Dorival Caymmi, na manhã desta quinta-feira, 21, no bairro de Itapuã, em Salvador. O veículo já foi retirado do local por um guincho. O acidente deixou o trânsito na região com lentidão.

Os quatro policias que estavam na viatura perseguiam suspeitos de assalto quando colidiram no canteiro central da via e em um poste, mas não derrubou o equipamento. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nesta quarta-feira, 20, outro veículo da PM capotou na Avenida Paralela, próximo a passarela de Pituaçu, sentido centro e os PMs foram socorridos para um hospital.

