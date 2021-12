Viatura da PM é flagrada em vaga reservada para deficientes

A vaga no estacionamento é reservada para pessoas com deficiência. Quem a ocupa, no entanto, não é somente o carro de um motorista sem deficiência, mas uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O flagra foi feito no dia 30 de junho, por volta de 15h, no estacionamento do Supermercado Hiper Ideal, no bairro de Piatã, mas foi divulgado somente nesta terça-feira, 30.

O autor da fotografia revela que, no momento do flagra, os policiais estavam dentro do mercado. "Eu iria tirar outra foto com eles dentro do carro, mas fiquei com medo de sofrer alguma retaliação", afirmou a fonte, que não quer ser identificada.

A reportagem do Portal A TARDE contatou o Hiper Ideal para saber informações sobre o controle e a fiscalização das vagas reservadas. Por telefone, a empresa afirmou que existe um segurança mas, por conta da extensão do estacionamento, às vezes não é possível ver os carros que param nos locais proibidos. Além disto, o mercado ressaltou que utiliza cones para demarcar as vagas.

Apesar disto, a viatura de número 91511 e placa NZT 3629 não obedeceu as sinalizações - além dos cones, há um desenho no chão que identifica a vaga especial. Por meio de sua assessoria de comunicação, a Polícia Militar disse que encaminhou a denúncia para a Ouvidoria, a fim de averiguar o fato.

